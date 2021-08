'Cicciogol' torna in città. Per il nuovo club che porta il suo nome

ALESSANDRIA - Un nuovo Grigi Club vero, con sede e già un lungo elenco di iscritti. Non un gruppo virtuale sui social: una nuova realtà del tifo alessandrino nasce in città. Intitolata a Franco Marescalco, Ciccio Gol, due stagioni e mezza e molte reti che i sostenitori ancora ricordano.

Ciccio sarà l'ospite di una 'due giorni' di eventi, organizzata dall'associazione dei commercianti e delle attività del Cristo, da 'Cristo nel cuore', in collaborazione con Museo Grigio e con il patrocinio del Comune.

Tre tappe in poco più di 24 ore: sabato 28 agosto, alle 20.30, Marescalco sarà l'ospite d'onore dell'apericena al circolo Ortincontra, alle spalle del Moccagatta, il tempio del popolo grigio. L'occasione per brindare insieme a Ciccio e rivivere momenti dei campionati in cui è stato ad Alessandria, la piazza in cui, per sua ammissione, più volte ribadita, è rimasto più legato, "per l'affetto che, a distanza di anni, continuo a sentire nei miei confronti". Sarà importante essere in tanti con lui già nel primo momento: le prenotazioni (15 euro) si ricevono già da oggi al 375 5968357.

Domenica 29, alle 18, taglio del nastro del Grigi Club Cicico Marescalco, alla Soms del Cristo, con la partecipazione di giovani calciatori e calciatrici delle società della zona. "Il club sarà un punto di riferimento - spiega la dirigenza della Soms guidata da Maria Teresa Gotta - per tutti i sobborghi della zona sud. Nella sede si potranno seguire, per tutto l'anno, le partite dei Grigi"

Alle 21 la festa si sposterà in piazza Ceriana: 'Bentornato Ciccio gol' è il titolo della serata, presentata da Mimma Caligaris e Mauro Bavastri, con la regia di Stefano Venneri, sul palco ex compagni, dirigenti dell'Alessandria e molti ospiti a sorpresa. Si potranno ammirare alcune maglie indossate da Marescalco, saranno proiettati video e le clip di alcune radiocronache, e Franco Rangone e Claudio Damiani eseguiranno gli inni.E ci sarà un gadget speciale per tutti.