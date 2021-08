Grigi, ecco Palombi per tre anni

ALESSANDRIA - Oggi dove a essere il giorno di Simone Palombi all'Alessandria e così è stato: l'attaccante di Tivoli, classe 1996, scuola Lazio, con cui ha vinto anche un titolo italiano Primavera, è un nuovo giocatore dell'Alessandria.

Arriva a titolo definitivo: ha appena firmato un triennale che lo lega alla società grigia fino al 2024 che,con lui, ha fatto una scelta di prospettiva, vincendo la concorrenda di altri club, fra cui Ascoli e Perugia

https://www.ilpiccolo.net/generic/2021/08/18/news/il-giorno-di-palombi-128957/

Da quando è uscito dal vivaio della Lazio, ha sempre giocato in B, se si escludono una presenza in A e due in Europa League con la società capitolina, segnando 32 reti tra Salenitana, Ternana, Lecce, Cremonese e Pisa, dove è stato compagno di maglia, nell'ultimo campionato, di Michele Marconi