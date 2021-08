Sull'Etna e in Calabria, con i Grigi in B

ALESSANDRIA - La passione non va mai in vacanza. Anzi, la si porta con sé nei luoghi scelti per la pausa estiva. Soprattutto se la passione è per i Grigi, tornati in B: quattro alessandrini hanno deciso di celebrare la promozione salendo in cima all'Etna, dove hanno srotalato una sciarpa. "Abbiamo voluto onorare così la nostra squadra del cuore e speriamo che sia anche un gesto beneaugurale", spiega una delle protagoniste dell'ascesa, Martina Milan Gotta, insieme a Matteo Nicolosi, Donatella Piasentier e Vincenzo Nicolosi.

Assente in Sicilia, ma presente 'a distanza' anche Tiziano Milan, papà di Martina, titolare del negozio Max Bike 2.0, a Castelceriolo, dove è nata la bicicletta dei Grigi. "Mi sarebbe piaciuto portare lui e la bici qui sull'Etna, ma il saluto arriva a tutti i sostenitori dell'Alessandria a pochi giorni dall'inizio del campionato".

Tutti Grigi, al mare di Gioiosa

C'è qui i Grigi, invece, li ha portati al mare in Calabria, a Marina di Gioiosa. "Una intera famiglia di super tifosi: abbiamo voluto immortalare il gruppo nel nostro luogo di vacanze, ma indossando tutti le tshirt dei Grigi in B e del Bear Day, perché tutti devono sapere che dopo 46 anni siamo tornati".

A raccontarlo è Monica Pugliese: con lei Martina, Stefania, Patrizia e Alessandro Pugliese, Alessio Ussia, Alessia e Silvia Femia. "Abbiamo deciso di partecipare anche alla 'sfida' dei tatuaggi che ha lanciato l'Alessandria Calcio: i nostri sono belli, in uno c'è anche la data 'storica', il 17 giugno 2021. Speriamo che in molti ci votino".