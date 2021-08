Sampdoria - Alessandria, dieci anni dopo

GENOVA - Squadra obbligata per l'Alessandria nei 32esimi di Coppa Italia al 'Luigi Ferraris'. Anche Cosenza è indisponibile, così in difesa Parodi resta a d, Benedetti al centro e Mora a drdyts. In mezzo Ba fa coppia con Casarini. In attacco Corazza preferito a Eusepi e Chiarello a Orlando. La buona notizia è il recupero, almeno in panchina, di Di Gennaro.

Sampdoria con il 4-2-3-1. In difesa Murillo e Chabot coppia di centrale, a centrocampo i due mediani sono Ekdal e Thorsby, in attacco, a sinistra Jankto preferito a Damsgaard dall'inizio

SAMPDORIA - ALESSANDRIA 1-2



Marcatori: pt 8' Chiarello, 28' Quagliarella, 45' Corazza rig



Primo tempo

Grigi meritatamente avanti, per la ferocia agonistica che dimostrano dal 1', per la capacità di contenere i quattro d'attacco della Sampdoria, squadra spregiudicata, ma non invulnerabile dietro. Quando l'Alessandria riparte, anche sfruttando la fascia, i blucerchiati vanno in affanno e soffrono



45' GOOOOL Raddoppia l'Alessandria: dal dischetto Corazza infila Audero

44' Rigore per i Grigi: Arrighini atterrato da Bereszynski. Bravo l'attaccante a cercare il contatto in area

42' Dopo Ba, ammonito anche Casarini, che salterebbe gli eventuali 16esimi di finale

34' Colpo di testa di Quagliarello (bersaglio dei tifosi alessandrini), alto

33' Protesta l'Alessandria per un contatto tra Beghetto e Murillo in area, ma l'arbitro fa cenno di proseguire

31' Palla in area di Corazza da destra, che Arrighini gira alto

28' Pareggia la Samp: azione insistita, Gabbiani mette sul primo palo, per Quagliarella, che prende il tempo a Mora e tocca alle spalle di Pisseri

20' Diagonale di Beghetto, allungato in angolo

15' Conclusione di Jankto da sinsitra, scheggia la traversa

11' Gol annullato alla Samp: Quagliarella è davanti a tutti quando raccoglie la palla di Gabbiani e la tocca alle spalle di Pisseri, ma si alza la bandierina del fuorigioco per pochi centimetri

10' Occasione per il raddoppio: ripartenza dei Grigi, Corazza da destra in mezzo per Chiarello, libero, che incrocia troppo un rigore un movimento

8' GOOOL Alessandria in vantaggio: Chiarello ruba la palla che Murillo ingenuamente perde ai 35 metri. Avanza e incrocia sul palo più lontno. Palla sul montante e poi alle spalle di Audero

4' Conclusione di Candreva dentro l'area, Pisseri blocca sicuro

2' Si sentono solo cantare i tifosi grigi. Calore e passione allo stato puro



1' Pochi secondi ed è già angolo per la sampdoria. Senza esito

Le formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Beresynski, Murillo, Chabot, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiani, Jankto; Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Falcone, Verre, Torregrossa, Depaoli, Colley, Askildsen, Caprari, Ferrari, Murru, Damsgaard, Trimboli. All.: D'Aversa

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mora, Benedetti, Parodi Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Blondett, Eusepi, Orlando, Speranza, Pierozzi, Giorno, Di Gennaro, Ghiozzi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Di Iorio e Affatato del Verbano Cusio Ossola, quarto ufficiale Giodano di Novara, Var Marinelli di Tivoli, assistente Var Mazzoleni di Bergamo

Note: Serata calda, terreno in buone condizioni. Ammoniti:Ba per gioco falloso Angoli: 5-1 per la Sampdoria. Recupero