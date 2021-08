Martedì 17 Open day vaccinale alla Valfrè

ALESSANDRIA - Aprono oggi, venerdì 13 agosto, le prenotazioni per l'Open day vaccinale di Alessandria che si terrà martedì 17 agosto alla Valfrè dalle 7 alle 14. La giornata su prenotazione è dedicata ai nati tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 2009 con almeno 12 anni compiuti.

L'evento è riservato a cittadini (12-59 anni) con domicilio sanitario in Piemonte, senza fragilità, che non hanno un appuntamento fissato prima del 27 agosto e a cui non è stata somministrata alcuna dose. Prenotazioni su questa piattaforma fino a esaurimento dei posti disponibili.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili sul medesimo portale), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.