Polizia locale, nuova pattuglia notturna in città

ALESSANDRIA - La Polizia locale di Alessandria amplia ancora il proprio servizio di sorveglianza e controllo del territorio nelle ore serali e notturne. Grazie a una rimodulazione del servizio, progettata e implementata dall’amministrazione, viene aggiunta una pattuglia dal lunedì al giovedì, dalle 23.30 alle 3.30. Il servizio viene effettuato in straordinario, su base volontaria.

Rimane anche attiva la pattuglia suppletiva a piedi dal venerdì alla domenica, che si aggiunge a quella ordinaria notturna dall'1.30 alle 7.30: in particolare verranno intensificati i controlli in piazza Santo Stefano, in seguito a segnalazioni da parte dei cittadini per eccessi di rumore, musica e schiamazzi, e in piazza D’Annunzio, per controllare il rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto per vetro e lattine.

"Vigili, telecamere, controlli: la sicurezza una priorità" La Lega di Alessandria: "Nel 2017 abbiamo ereditato una città in totale disordine su ogni aspetto"

“La rimodulazione del servizio - spiega Monica Formaiano (foto sotto), assessore alla Polizia locale - consente di aggiungere al servizio una pattuglia serale/notturna e di compiere così un ulteriore salto di qualità nelle attività di controllo e sorveglianza, sulle quali l’amministrazione sta facendo un importante investimento di risorse e sforzi organizzativi. Sottolineo anche la costante attenzione alle segnalazioni dei cittadini, a conferma dello stretto e continuo rapporto che vogliamo mantenere con il territorio. Voglio ringraziare in particolare il personale della Polizia locale, che ancora una volta ha dimostrato, aderendo volontariamente alla proposta di rinforzo del servizio, la propria costante attenzione e disponibilità alle esigenze della città".

"Il tema della sicurezza - aggiunge il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - è sempre più al centro dell’attenzione dell’amministrazione e il notevole impegno profuso in termini di mezzi e uomini, in coordinamento con le istituzioni e le forze dell’ordine, sta dando importanti risultati. La rimodulazione delle pattuglie nelle ore serali e notturne porta a un effettivo rinforzo della presenza sul territorio e certamente contribuirà ad assicurare maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini".