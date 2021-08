Grigi, Marconi e Ba dall'inizio

BERGAMO - Assaggio di serie A per preparare la B. Al Gewiss Stadium l'Alessandria, in maglia bianca, affronta l'Atalanta, test che serve per avvicinare Coppa Italia e campionato

In campo, per la prima volta, Michele Marconi, che torna dove è iniziata la sua storia sportiva. E' il debutto per l'attaccante e, anche, per Abou Ba a centrocampo. Russo è tra i pali, in difesa, ancora assente Di Gennaro, e senza Prestia, Mantovani e Benedetti dall'inizio. Il centrocampo è lo stesso di Padova, con l'unica variazione di Ba al posto di Giorno. In attacco Orlando e Arrighini nel tridente con Marconi

ATALANTA - ALESSANDRIA 1-0



Marcatori: pt 13' Scalvini



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo Tempo

13' Atalanta in vantaggio: Russo respinge la conclusione di Piccoli, riprende Scalvini, che incrocia in rete



5' Russo risponde bene al missile di Scakvini, ma l'atalantino è in posizione di fuorigioco

2' Sugli sviluppi del primo angolo battuto dai Grigi, tocco di mano in area, ma l'arbitro fa proseguire

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Scalvini; Ghislandi, Delprato, Pasalic, Pezzella; Miranchiuk; Ilicic, Piccoli. A disp.: Rossi, Sportiello, Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Murile, Freuler, de Roon, Malinovskyi Djimsiti, Pessina, Da Riva, Zapata. All.: Gasperini

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo; Mantovani, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Orlando, Marconi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Pisseri, Blondett, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Corazza, Speranza, Pierozzi, Mora, Giorno, Kolaj. All.: Longo

ARBITRO: Sozza di Seregno

ASSITENTI: Zingarelli e Pagliardini di Siena

NOTE: Giornata caldissima, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Angoli: Recupero: