Grigi a Bergamo, prestazione oltre il risultato

BERGAMO - Il risultato colpisce, ma c'è da collocare la gara nel contesto giusto, quello di una formazione che si prepara alla Champions, che ha chiuso al terzo posto l'ultimo campionato e che oggi, tra il primo e il secondo tempo, ha messo in campo due campioni d'Europa, Toloi e Pessina, e dieci titolari in nazionali. Nello spazio che i nerazzurri di Gasperini (evidentememte non soddisfatto dei suoi, perché non si è presentato in conferenza stampa) hanno concesso ai Grigi, gli uomini di Longo hanno provato a giocare, alcune manovre di prima e, anche, il gol più bello, di Arrighini, in elevazione, sul taglio di Mustacchio.

LEGGI QUI CRONACA E COMMENTO

LEGGI QUI LE PAROLE DI BENEDETTI

C'è da lavorare, certo, e tanto, soprattutto c'è da sperare nel recupero degli acciaccati: oggi fuori Prestia per una botta al ginocchio in allenamento (sospetto trauma distorsivo) e da valutare gli infortuni, muscolari, che hanno costretto prima Mantovani (dopo 13') e poi Marconi (dopo 25') a lasciare il campo. I prossimi giorni saranno decisivi anche per conoscere i disponibili per lunedì. Non certo, però, per iniziare processi.