Un marchio sulla maglia. Il primo sponsor?

PADOVA - Il successo, ancora sul Padova, è piaciuto ai tifosi. Gli scatti sul Piccolo hanno incuriosito tutti, perché la maglia grigia, indossata all'Euganeo, aveva, per la prima volta, sul petto il marchio Y3K.

Nuovo sponsor? Sicuramente un brand nuovo e potrebbe non essere l'unico, perché la B ha un forte appeal (e dovrebbe averne sempre di più) per il territorio, ma anche a livello nazionale. Y3K è una azienda (con sede in via Umberto Giordano) che, da tempo, è punto di riferimento nel noleggio e opera come partner di Gls, ormai da molti anni main sponsor dell'Alessandria, nelle sedi di Alessandria, Alba, Cuneo, Savona, Albenga, Imperia e Vercelli.

La società grigia sta lavorando intensamente anche su questo fronte e i prossimi giorni saranno decisivi per gli annunci.

Anche per definire modalità e termini della campagna abbonamenti, che potrà essere lanciata dopo che è diventata ufficiale l'apertura degli stadi fino al 50 per cento della capienza.