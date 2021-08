Assaggio di serie A: mercoledì a Bergamo

ALESSANDRIA - Moreno Longo alza ancora l'asticella per la sua Alessandria. Perhjé la Coppa Italia conta e va affrontata al massimo, e le gare con avversarie di categoria superiore sono quelle vere, che aiutano di più.

Così domani la squadra ricomincia ad allenarsi alla Michelin e mercoledì, alle 17, giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Biglietti in prevendita da domani, alle 12, e fino alle 17 di mercoledì, sul sito vivaticket dell'Atalanta. I tifosi grigi potranno acquistare tagliandi solo nel settore ospiti (5 euro, più diritti di commissione). E' richiesto il greenpass, unico documento valido per accedere all'impianto.

Sempre domani prevendita aperta per la gara di Coppa Italia con la Sampdoria del 16 agosto, alle 21, al Luigi Ferraris: per gli ospiti tagliando unico a 20 euro, da acquistare su ticketone e stampare prima di presentarsi allo stadio, sempre muniti di greenpass.

Armellino in arrivo

Un mediano di esperienza serve ancora, oltre a Abou Malal Ba, che è un under. La strada per Mirko Gori non è del tutto chiusa, ma è sicuramente complicata. E la società grigia prova a definire con il Monza per Marco Armellino (ex Lecce), per il quale c'era già stato un contatto un paio di settimane fa. Poi la posizione del giocatore è cambiata ancora e, nelle ultime ore, le possibilità di uscita sono diventate concrete. L'Alessandria, però, non è l'unica ad aver chiesto il centrocampista classe '89: ci sono anche due club di C, Pescara ed Entella, la categoria superiore può aiutare i Grigi.

Che porteranno in rosa Christian Celesia, difensore centrale classe 2002 scuola Toro. Mentre escono tre giovani del vivaio, in prestito: Di Carlo al Saluzzo (con Mauro Briano), Podda al Sestri Levante (dove allena Cammaroto) e Filip all'Hsl Derthona