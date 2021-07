Var, tornelli, zona mista: come cambia il Moccagatta

ALESSANDRIA - Vicino alle bandierine ci sono già le strutture su cui saranno posizionate le telecamere per la 'goal line technology', al centro del rettilineo il basamento per collocare il video dove l'arbitro visionerà le azioni dubbie, su segnalazione di chi sarà nella sala Var. Che è pronta, sotto lo spicchio scoperto accanto alla sud e sopra l'ingresso della sede e nei prossimi giorni arriveranno anche i monitor per la prova generale.

Il Moccagatta sta preparando il nuovo 'vestito' per la B: scavi e centinaia di metri di fili già tirati, le squadre sono al lavoro anche per predisporre gli spazi per i tornelli, in tutto dieci. Ci saranno anche tre pedane rialzate per le telecamere, una nella Sud e, in tribuna, due in linea con l'area dei 16 metri, oltre a quelle attorno al campo.

Sarà riaperto anche lo spicchio scoperto vicino al settore ospiti: già effettuate le prove statiche sulla scala. E nascerà anche la 'zona mista' dove passeranno giocatori e allenatori per le interviste.