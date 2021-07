Orlando alle firme, trattativa con il Pisa

ALESSANDRIA - Stesso percorso, da Salerno ad Alessandria, e formula quasi identica, trasferimento temporaneo con diritto di riscatto, come per Valerio Mantovani. Per Francesco Orlando, classe 1996, previsto anche il controriscatto: per l'ala destra, mancino di piede, la firma è questione di ore, nella sua carriera la B soprattutto a Vicenza e qualche apparizione nella Salernitana, che nelle ultime due stagioni lo ha girato in prestito prima alla Sambenedettese e poi alla Juve Stabia.

'AFFAIRE PISA'

Il nome di Michele Marconi è circolato anche alla 'domenica grigia', a Cantalupa. Accompagnato, però, da una frase del presidente Luca Di Masi, "l'ingaggio è alto". Questa proprietà, unica eccezione Gregucci, in quasi nove anni ha sempre dimostrato di non puntare sui 'ritorni', e poi sulla punta pesa la squalifica per espressioni di contenuti razzisti nei confronti di Obi, giocatore del Chievo: dopo l'assoluzione in primo grado, in appello dieci turni, due scontati, e il rapporto con il club toscano ormai compromesso. Tra le due pronunce, però, c'era stata la firma di un biennale: ora l'attaccante è fuori rosa, non è andato in ritiro,si sta allenando da solo. La trattativa con l'Ascoli si è raffreddata. ora attende il verdetto del Collegio di garanzia del Coni, previsto per mercoledì 4 agosto.

E l'Alessandria? Ai Grigi interessa sicuramente di più Andrea Beghetto (nella foto), centrocampista esterno (94), che con Longo ha vinto un campionato dalla B alla A a Frosinone, nell'operazione potrebbe rientrare anche Simone Benedetti (92) difensore destro, che la B l'ha giocata a Cagliari, Entella e, appunto, Pisa, utile anche se i tempi di recupero di Bellodi si dovessero allungare oltre l'inizio del campionato. Nella trattativa - confermata dal dg dei toscani Giovanni Corrado - proprio il Pisa potrebbe provare a far entrare anche Marconi e i Grigi a fare altrettanto con Di Quinzio.

Sviluppi nelle prossime ore, per la punta, però, può pesare molto anche un eventuale 'sconto' della squalifica. Resta aperta, per la fascia sinistra, anche la trattativa per Liotti: la Reggina rilancia con il giocatore, un triennale dal Piemonte può 'orientare' la sua scelta.