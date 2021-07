Arrighini resta, offerte per Eusepi

ALESSANDRIA - Andrea Arrighini non cambia maglia. Resta all'Alessandria, con cui ha un contratto fino a giugno 2022. Contratto che sarà messo sul tavolo nei prossimi giorni, per discutere un prolungamento, e sono questi i momenti in cui gli agenti giocano ad alzare la posta, annunciando interessamenti di altri club (in questo caso Ascoli, che ha altri obiettivi in avanti, Reggina e Frosinone). La società grigia, però, ha le idee chiare sul giocatore e non ha ricevuto proposte per l'attaccante che, comunque, è considerato un elemento non in partenza, con cui definire lo spostamento in avanti della scadenza.

Qualche offerta concreta, dalla C, invece, per Umberto Eusepi, anche lui in scadenza nel 2022: Pescara (che ci aveva già provato un paio di settimane fa) è la più determinata, ma non l'unica.

Sicure le uscite, in difesa, di Scognamillo e Blondett, a Cantalupa, a seguire gli allenamenti, anche dirigenti e tecnici della D, perché ci sono alcuni under da trattare con l'Alessandria.

COSENZA E DUE SOLE LEGHE DAL 2024

Al posto del Chievo, escluso, il consiglio federale ha indicato, in B, il Cosenza, preferito alla reggiana in base a criteri specifici ma la riammissione non è ancora ufficiale. Il consiglio federale ha dato delega al presidente della Figc Gabriele Gravina e ai presidenti delle componenti, di completare gli organici, ma questo avverrà nei prossimi giorni e la sensazione è che la scelta dipenda dalla volontà di attendere gli esiti dei ricorsi al Tar (vale anche per le squadre di C escluse).

Gravina ha presentato anche una bozza di riforma per garantire la sostenibilità al calcio italiano. Negli sviluppi la riduzione a due sole leghe professionistiche dal 2024 - 2025, A e B (in cui confluirebbe una parte della C), e poi C d'Elite e d'Elite, ma con uno status di semiprofessionismo e di dilettantismo.

Deliberato anche il green pass obbligatorio per tutti i tesserati delle serie professionistiche e della A femminile.