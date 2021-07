Deposito di rottami in fiamme, cinque squadre di pompieri sul posto

MANDROGNE - Cinque squadre dei Vigili del fuoco al lavoro oggi pomeriggio a causa di un incendio che ha interessato un deposito di rottami in via Frugarolo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme, e neppure se vi siano state conseguenze per il materiale stoccato.

Il fuoco ha interessato anche parte dei campi circostanti, nessun pericolo per le case.

I pompieri sono al lavoro per la bonifica.