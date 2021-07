"Alessandria vuole alzare l'asticella"

ALESSANDRIA - "Partiamo dalla preziosa eredità dei cinque anni sotto la presidenza di Mauro Bernagozzi per alzare l'asticella". Per Alessandria Volley è una ripartenza decisa, con una nuova guida societaria, Andrea La Rosa. "Mi sono avvicinato alla pallavolo tre anni fa e affronto questa nuova avventura con l'entusiasmo che tutto l'ambiente mi trasmette. Grazie a Bernagozzi, che resta nel direttivo e ci potrà dare ancora molto". Nel nuovo consiglio anche Claudio Capra, vicepresidente, Simone Ponzano, Mauro Ronzi e Renato Rustichelli.

Per la presentazione, alla presenza dell'assessore allo sport Piervittorio Ciccaglioni, lo staff, con un gruppo di tecnici e alcune atlete, ha scelto il PalaCima, "che ci è stato affidato dal Comune e che sarà la nostra casa, insieme a un paio di palestre scolastiche, al Cristo".

Per la parte sportiva le prime decisioni sono la conferma di Massimo Lotta direttore tecnico e il ritorno sulla panchina della C femminile di Mauco 'Ius' Ruscigni. "Qui - sottolinea il coach - ci sono le condizioni per lavorare bene". Anche con tutte le categorie giovanili, in dubbio la D maschile.