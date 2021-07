Stadi aperti al 50 per cento?

ALESSANDRIA - A oggi solo 1000 spettatori negli stadi (come per la presentazione dell'Alessandria e delle nuove maglie), dal 22 agosto (cioè il giorno dopo la prima giornata di B) era stato indicato il 25 per cento, che per il Moccagatta significherebbe 1400 persone, ma ci sono concrete possibilità che si arrivi al 50 per cento.

Come aveva richiesto anche la serie Bkt, mentre la A reclama il 100 per cento. Difficile la seconda opzione, più probabile la prima, con la possibilità di aumentare a stagione in corso.

Alle società la decisione su eventuali miniabbonamenti o altre formule: certo, l'incertezza sta frenando queste iniziative e per i Grigi, nell'anno del ritorno in B, è una forte penalizzazione.

Una decisione è attesa entro la fine di luglio: anche per il 50 per cento, comunque, sarebbe richiesto il green pass o, in alternativa, la certificazione della guarigione dal coid o un tampone negativo per accedere allo stadio.