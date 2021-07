Spaccata in corso Roma: arrestato 29enne, domani la direttissima

ALESSANDRIA - Poche ore dopo la spaccata in un negozio di corso Roma, la Polizia ha arrestato un marocchino di 29 anni, con precedenti penali e di polizia per delitti contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, clandestino, privo di occupazione. Il 29enne è ritenuto responsabile del colpo messo a segno in centro città verso le 2.30.

Il giovane, secondo quanto accertato da personale della Squadra Mobile, dopo essersi avvicinato all’ingresso di un negozio di abbigliamento, ha tentato di aprire la porta dell’esercizio causando, per le modalità dell’azione, il cedimento strutturale della vetrina per poi darsi alla fuga, verosimilmente anche a causa del rumore provocato.

La spaccata e il lavoro delle forze dell'ordine: leggi qui

L’immediato intervento della Squadra Mobile consentiva di localizzare l’indagato a poche centinaia di metri dal fatto. Fondamentale, per la ricostruzione degli accadimenti e l’attribuzione delle relative responsabilità, l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che permettevano di consolidare il quadro indiziario a carico del 29enne, il quale, all’esito degli accertamenti è stato arrestato. Domani mattina, mercoledì, si terrà la direttissima.