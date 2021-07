Un altro giovane: Pierozzi, dalla Fiorentina

ALESSANDRIA - Un anno in C da titolare, a 18 anni, e presenze anche nella nazionale di categoria: Edoardo Pierozzi è un nuovo giocatore dell'Alessandria. I Grigi aggiungono ancora giovani, in attesa dei "5/6 elementi pronti per la categoria" chiesti da Moreno Longo.

Esterno destro, classe 2001 (compirà 20 anni a settembre), un gemello, Nicolò, nella Primavera della Fiorentina, Pierozzi arriva a titolo definitivo dalla società viola, con un contratto biennale e una clausola per la 'ricompra'. Ha già alle spalle un anno nel calcio professionistico, alla Pistoiese, 33 presenze e 2 reti. Dopo le visite raggiungerà il gruppo a Cantalupa.