"Abbracciare la coppa, che emozione"

ALESSANDRIA - Squilla il telefono di Gianni Colli. Chiamata da Londra. "Ciao Alessandro, sono qui in fila che aspetto di fare la foto con la Coppa della promozione in B". Gianni è il papà di chef Sandrino, che ha portato in mondovisione, con il suo striscione, i "Grigi in B". E' in Inghilterra, lavora, fra poco più di un mese sarà papà di Olivia. Ma appena tornerà ad Alessandria, in società lo aspettano: per la foto e per ringraziarlo per quella pezza che, solo in Italia, hanno visto in 17 milioni.

Mentre fuori dal Moccagatta c'è la coda per i tagliandi per la Griginight, dentro lo stadio, vicino alle panchine, c'è la coppa da abbracciare. C'è chi, come Andrea Fucci, arriva presto, chi è di fretta, "devo andare al lavoro, alle 11 timbro", c'è una mamma con il figlio e il cagnolino, ci sono ragazze, ci sono amici, come Galliani e Gagliardi, che si fanno immortalare insieme, in tshirt grigia, anche con il presidente Luca Di Masi..

C'è tempo fino alle 19: l'emozione di stringere quel trofeo è unica.