Scognamillo saluta, Coccolo può arrivare

ALESSANDRIA - Al primo giorno di raduno, ieri, Stefano Scognamillo non c'era, anche se nell'elenco dei convocati. Perché il centrale difensivo è alle firme con il Catanzaro, la squadra in cui ha militato da gennaio. Per fine prestito è tornato all'Alessandria, ma la società giallorossa, e il nuovo allenatore, Calabro, che ha grande considerazione di lui, hanno trovato l'accordo: passaggio a titolo definitivo, con contratto biennale.

Non è il solo movimento in difesa: può arrivare Luca Coccolo, classe '98, prodotto del vivaio della Juventus, che Massimiliano Allegri aveva fatto debuttare in A, promosso dalla formazione Under 23 di C. A gennaio 2021 in prestito alla Cremonese, da cui è rientrato: il club grigiorosso ha provato a riprenderlo, senza esito, ora i Grigi sembrano in vantaggio sul Pisa. E' un mancino.

Nel gruppo che si sta allenando a Centogrigio ci sono Russo e Kolaj, che potrebbero essere presentati domani sera al Moccagatta, alla GrigiNight (LEGGI QUI)