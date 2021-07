La prima volta dell'Alessandria su Sky

ALESSANDRIA - La prima volta delle telecamere di Sky al Moccagatta per l'Alessandria in serie B. Tre collegamenti dallo stadio, con le interviste a Moreno Longo, al presidente Luca Di Masi, al ds Fabio Artico.

Il mister, reduce da una mattina di lavoro a CentoGrigio, ha insistito sulla "crescita a 360 gradi, organizzativa e tecnica, per una serie B molto competitiva, che considero quasi una A2".

Di Masi, con la coppa della promozione in mano (quella che tutti potranno abbracciare, domani, per una foto, dalle 10 alle 19 al Mocca), ha sottolineato come la società si sia strutturata "fin dal primo giorno, otto anni e mezzo fa, anche fuori campo", annunciando "innesti in tutti gli staff" e "due nuovi giocatori che saranno presentati domani sera".

I nomi li ha fatti il ds Artico, "Alessandro Russo e Aristidi Kolaj", confermando l'interessamento per Luca Coccolo (anticipato su questo sito). "Ora ci concentreremo su alcuni profili di categoria".

