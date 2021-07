Serie B, da domani si entra nel vivo

ALESSANDRIA - Meno di un mese, quattro settimane e si riparte. Da domani inizia, ufficialmente, il cammino dell'Alessandria in serie B, i primi quattro giorni e mezzo in città, per visite, test, vaccini, tamponi e primi allenamenti.

Prima giornata con tamponi per giocatori e staff al Moccagatta e poi doppia seduta di allenamento a CentoGrigio, con lavoro individuale, come prevede il protocollo attualmente in vigore per i primi quattro giorni.

Giovedì mattina esami alla Casa delle Salute, poi lavoro sul campo. Al pomeriggio test fisici allo Studio Massa.

Anche venerdì allenamento al mattino e, al pomeriggio, prima dose di vaccini e test, sempre allo Studio Massa.

Sabato mattina tamponi e test sierologici al 'Moccagatta' e seduta a Centogrigio. Al pomeriggio test allo studio Massa.

Domenica ultimo allenamento a Centogrigio al mattino e, dopo il pranzo, partenza per Cantalupa, dove la squadra si fermerà fino al 1° agosto, rientro in serata dopo l'ultima delle cinque amichevoli, con il Seregno.