Felizzano si illumina in memoria di Emanuel

FELIZZANO - Non si sa ancora quando verranno celebrati i funerali di Emanuel Ronzini, il ragazzo di 26 anni che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente stradale all'altezza di Solero.

Attraverso un passaparola sui social, tanti amici, conoscenti e compaesani questa sera alle 21.30 in una Piazza Paolo Ercole a Felizzano, illuminata con centinaia di candele, si sono riuniti per salutarlo facendo volare in cielo le lanterne luminose.

Ad accompagnarle, in sottofondo, la musica sua grande passione. Emanuel, dj per hobby, sarebbe stato il padrino della leva che quest'anno non si farà