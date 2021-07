‘Grigi in B’ nella notte del trionfo

LONDRA - La partita sta scivolando verso i rigori, Stefano Bizzotto, scelto per la telecronaca, commenta uno striscione sugli spalti di Wembley, “Grigi in B”, lo ha portato, per la seconda volta, Alessandro Colli, chef Sandrino. “E’ per l’Alessandria, che è salita in serie B”.

Non è stata facile trovare i biglietti, ma Sandrino, che vive e lavora a Londra, ce l'ha fatta anche questa volta. Quel labaro, realizzato artigianalmente prima di Italia - Spagna, porta bene. Rigori decisivi, per l’Italia. Come per i Grigi.