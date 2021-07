Liotti è il jolly, Russo si candida tra i pali

ALESSANDRIA - Una stagione e mezza alla Reggina: ha vinto un campionato (arrivato in C da Pisa) e poi ha contribuito alla conferma della formazione calabrese, segnando anche 5 reti. Daniele Liotti (94), però, è in uscita e la sua duttilità ne fa un giocatore ricercato, anche dall'Alessandria, oltre che dal Perugia. Per i Grigi è la pedina con le caratteristiche che, almeno fino a novembre, quando Sini rientrerà, in questo momento mancano: è un terzino sinistro, mancino, che si adatta anche a centrocampo e, soprattutto, può fare anche il centrale, anche uno dei tre dietro. Il rapporto con la Reggina, e il ds Taibi, è buono e collaudato e questo potrebbe agevolare la trattativa.

CONVINZIONE TRA I PALI

Il ds Fabio Artico ha un filo diretto pure con Sassuolo e non solo per la posizione di Celia: il club emiliano ha la proprietà del giovane portiere Alessandro Russo, classe 2001, scuola Genoa, nell'ultima stagione in prestito all'Entella, dove è stato schierato in 18 gare, solo 5 senza subire reti, 29 complessive quelle incassate. Per lui anche la convocazione in nazionale Under 20. Dopo la retrocessione in C è rientrato in Emilia: chi lo ha visto all'opera sottolinea le sue qualità e, anche, la grande autostima che ha di se stesso e la convinzione nelle sue potenzialità, che non esita a manifestare apertamente.

Il giocatore, il suo agente e il Sassuolo vorrebbero la garanzia di giocare molto, in grigio però c'è Matteo Pisseri che è stato uno degli artefici della promozione: Russo potrebbe arrivare in prestito per giocarsi le sue chance (contatti ce ne sono stati) e Crisanto, che ha ancora un anno, accettare il ruolo di terzo o, invece, valutare una opportunità in categoria inferiore.

Capitolo settore giovanile: Maurizio Stinco, segretario, ha concluso la sua esperienza all'Alessandria e ha già firmato per la Fermana.