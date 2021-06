JazzAl 2021: la rassegna riparte da piazza Marconi

ALESSANDRIA - Da venerdì 2 a domenica 4 luglio si svolgerà JazzAl 2021, mini festival organizzato dall’Alessandria Jazz Club in collaborazione con il Comune. I concerti, all’aperto, si terranno in piazza Marconi, alle ore 21.30, a ingresso gratuito. "Si tratta del primo vero inizio con questo mini festival - commenta l'assessore alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita - Il Comune ha aderito subito con grande enfasi. Vogliamo rimettere in moto la macchina alessandrina, intesa come modo di vivere la città, sotto tutti gli aspetti, che sono tanti e di alto livello". La rassegna si svolge anche grazie al contributo delle fondazioni. "Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è stata la prima finanziatrice e continua ad esserci - sono le parole di Gianfranco Cairo, presidente dell'Alessandria Jazz Club - E poi ringrazio Crt, Fondazione SociAl e Torino Jazz Festival Piemonte. Il prossimo anno ci prepariamo a festeggiare il ventennale della fondazione dell'Alessandria Jazz Club", nata in città nel 2002, appunto.

Il programma

È il vicepresidente del club alessandrino, Giorgio Penotti, a entrare nei dettagli della manifestazione. Venerdì 2 luglio, a inaugurare la serie di concerti, sarà il Max De Aloe Quartet, con "Just for one day": un viaggio intorno alla musica di David Bowie completamente rivisitata dal quartetto in un mix che spazia tra jazz e rock. "Max De Aloe è uno dei migliori armonicisti italiani, suona l'armonica cromatica, si creeranno quindi sonorità particolari con armonica e filarmonica". Sabato 3 luglio si darà vita a "Jazz Non Stop": il trio del chitarrista torinese Max Gallo, in versione organo hammond, ospita il grande batterista Gianni Cazzola, colonna storica del jazz italiano, che ha suonato con i più prestigiosi nomi internazionali. "Sarà presente anche un giovane talento alla tromba, Cesare Mecca. Il quartetto propone un repertorio mainstream" evidenzia Penotti. Domenica 4 luglio si terminerà con il sestetto vocale a cappella "Vocal Boutique": sono tutte donne, senza strumenti di accompagnamento, il basso e la batteria vengono riprodotti con la voce. Spazio a brani pop in chiave jazz.

Un circolo virtuoso

"Voglio rivolgere i miei complimenti a una realtà che è da tanti anni sul territorio, un esempio da seguire - afferma Cesare Rossini, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - Ci auguriamo che questa sia la prima iniziativa per dare il giusto ritmo a tutto ciò che l'amministrazione sta facendo e ha in programma di realizzare". "Non è affatto semplice organizzare manifestazioni come questa, assicurando il pieno rispetto delle prescrizioni - dichiara Mattia Roggero, assessore al Commercio e Marketing Territoriale - C'è stato un importantissimo lavoro di squadra, anche con gli uffici comunali. L'Alessandria Jazz Festival è una rassegna estiva che crede nella ripartenza. Inoltre, questa iniziativa ben si inserisce all'interno del contesto commerciale della nostra città: sabato inizieranno i saldi e l'iniziativa può essere di richiamo per le persone che vengono da fuori e far loro scoprire i negozi della città. Ci saranno altre iniziative previste nella giornata di sabato a creare un circolo virtuoso che non può che fare bene".

Il tesseramento

Nel corso delle serate sarà possibile iscriversi all’Alessandria Jazz Club (la tessera ha un costo 10 euro), "è importante sostenere le nostre iniziative; siamo volontari che cercano di promuovere la musica jazz" ricorda Penotti. JazzAl 2021 è in collaborazione con il Comune di Alessandria, sostenuto dalle fondazioni Social, CrAl e Crt. Info: alessandriajazzclub@libero.it - 333 3711638.