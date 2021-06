Incatenato al Comunale: "Una vergogna che sia ancora chiuso"

ALESSANDRIA - L'aveva promesso, e questa mattina l'ex consigliere comunale Renato Kovacic (Pc) si è incatenato alle porte del Teatro Comunale. Con lui, a breve, anche il capogruppo del Pd Paolo Berta e Vincenzo Costantino, già candidato alle ultime elezioni come sindaco per poi mettersi in lista in appoggio a Rita Rossa.

"E' una vergogna che dopo oltre dieci anni questa struttura sia ancora chiusa - le parole di Kovacic - E la stessa cosa sta accadendo con la piscina di lungoTanaro: il primo cittadino Cuttica di Revigliasco cosa aspetta a fare qualcosa?".