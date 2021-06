Lisi, secondo assalto

ALESSANDRIA - Secondo assalto a Francesco Lisi. L'Alessandria ci aveva già provato, con determinazione, a gennaio, nelle ultime ore di mercato, e la trattativa sembrava ben avviata, ma Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, si era opposto al trasferimento, giudicato pedina incedibile, e l'affare era sfumato proprio al fotofinish.

Ora la società grigia ci riprova: Lisi, classe 1989 (32 anni il 3 settembre) è un esterno offensivo, anche una seconda punta, che gioca a sinistra come a destra, legato da contratto con la società nerazzurra fino a giugno 2022, ma corteggiato da alcuni club di B, oltre all'Alessandria anche l'altra matricola, Perugia, e il Benevento, che sta provando in queste ore la strada del ripescaggio se la Salernitana non riuscirà a rispettare tutti i termini della cessione (la Figc ha bocciato il trust). Nell'ultima stagione un gol, decisivo, contro il Brescia: uno dei nomi suggeriti da Moreno Longo all'epoca appena arrivato sulla panchina dei Grigi.

Sul fronte partenze l'elemento più corteggiato è Simone Corazza: le pretendenti sono tre, perché a Pescara e Avellino si è aggiunta la FeralpiSalò.