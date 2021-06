L'alessandrino Poggio alle Olimpiadi

ALESSANDRIA - A Tokyo Alessandria ci sarà. Nell'atletica con Paolo Dal Molin, nel nuoto con Federico Poggio, alessandrino doc, anche se dal 2018 è tesserato per Imolanuoto e per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre.

E' un ranista e nei 100 rana, con il 59''39 al trofeo 'Sette Colli' a Roma, ha convinto il ct Cesare Butini che il posto, nella nazionale per Tokyo, doveva essere suo. Butini lo ha preferito al suo capitano, Fabio Scozzoli, che nel 2021 non ha raccolto risultati di rilievo, al contrario di Poggio, che si è avvicinato al nuoto e ha ottenuto i primi successi con lo Swimming Club Alessandria, già protagonista nelle categorie giovanili.

"Scozzoli mi ha fatto i complimenti - ha dichiarato il nuotatore alessandrino - Dai suoi insegnamenti ho imparato molto, anche a rialzarmi e ripartire nei momenti difficili, soprattutto nel 2020". Il rinvio dei Giochi Olimpici ha aiutato Federico, che partirà per il Giappone già il 12 luglio: indicazioni positive le aveva date agli Europei e ora, dopo le visite e i controlli al Coni, sarà di nuovo in vasca, per migliorare ancora. Il tempo non è molto, la voglia di crescere è tantissima ed è stata determinante per portarlo in azzurro alle Olimpiadi.

Una convocazione festeggiata anche da tutto lo Swimming Club, in testa il presidente Ettore Gavarente.