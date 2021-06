Fiamme al centro raccolta rifiuti di Tortona, bruciati gli "ingombranti"

TORTONA - Incendio Capannone Srt rifiuti ingombranti a Tortona, sulla strada per Castelnuovo.

I vigili del fuoco, presenti sul posto con tre squadre, hanno domato l'incendio che nelle prime ore del mattino ha interessato il capannone. "All'interno del centro raccolta rifiuti - si legge in un post del sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani - la frazione interessata è stata quella degli ingombranti. Arpa è arrivata sul posto per rilievi sull'aria. E' preferibile, per il vento orientato verso il nostro paese, non tenere aperte le finestre. E' una misura precauzionale, preventiva e non imposta ma suggerita".

Gli accertamenti sono in corso.