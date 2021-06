Un bosco per Alessandria, l'impegno dell'Autoscuola Cammalleri per l'ambiente

ALESSANDRIA - Per ogni patente presa, un albero sarà piantato dall’Autoscuola Cammalleri. L’idea è nata da Davide Cammalleri, il quale ha deciso a marzo di regalare ai propri clienti non il solito gadget, bensì qualcosa di duraturo e significativo. “Il tema ambientale ci sta molto a cuore” – precisa – “Invece di cercare progetti simili dall’altra parte del Pianeta, abbiamo deciso di crearne uno tutto alessandrino, proprio per significare la vicinanza con il territorio”.

I primi alberi sono stati infatti piantati in un appezzamento di terra presso l’Agriturismo Cascina Cerola di Atavilla Monferrato, partner dell’iniziativa: “L’Autoscuola si è fatta carico di acquistare le piante da un vivaio regionale certificato, i ragazzi dell’agriturismo le cureranno per far crescere un vero e proprio bosco di tigli, pioppi, olmi, querce, frassini e altri alberi autoctoni, proprio per non stravolgere il paesaggio monferrino”. Il neopatentato riceverà un attestato di ringraziamento per spiegarne il progetto: “E’ un’idea che piace e che può essere estesa ad altri terreni, una volta quello messo a disposizione sarà completo”, aggiunge Cammalleri, “Spero che la nostra idea possa essere abbracciata anche da altre realtà aziendali sensibili all’ambiente e alla salvaguardia della natura”.

È sicuramente un progetto ambizioso e molto lungo, unico nel suo genere nel panorama alessandrino, ma per i responsabili dell’Autoscuola è stata quasi una scelta moralmente sentita: “Nella nostra attività siamo obbligati ad immettere nell’ambiente CO2, così abbiamo deciso di regalare alla comunità alessandrina, che in tutti questi anni ci sta dando fiducia ed apprezza il nostro lavoro, piante ad alto fusto che per tutta la loro vita non solo riassorbiranno la stessa quantità media di inquinanti rilasciata durante le lezioni di guida, ma continueranno a farlo per gli anni a venire, a benefico di tutti”. Un gesto di attenzione verso il proprio territorio e verso l’ambiente e di gratitudine per chi continua a preferire l’Autoscuola Cammalleri e i suoi servizi.

