Raduno il 14, dal 18 a Cantalupa

ALESSANDRIA - La pausa sarà molto breve per giocatori e staff dell'Alessandria. Fissate le date della ripresa: come anticipato da Il Piccolo, il ritiro a Cantalupa sarà dal 18 luglio al 1° agosto, ma il raduno in sede, ad Alessandria, sarà già mercoledì 14, per visite, esami e test. Il 18 tutto il gruppo partirà per la località nel Torinese, che Moreno Longo conosce bene per aver preparato lì i campionati alla guida della Primavera del Toro, un centro dotato di tutte le strutture e scelto anche dalla Fitarco per la nazionale e da alcuni mezzofondisti azzurri.

La società ha anche depositato la domanda per l'iscrizione alla B, con tutta la documentazione e le fideiussioni: la nuova stagione, con i Grigi tra i cadetti del calcio, inizierà il 1° luglio, ma tutta la città da giorni vive nella nuova dimensione.