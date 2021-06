Ciclista cade durante la gara, trasportato in ospedale con l’elisoccorso

CALDIROLA - È caduto durante la corsa ciclistica che si svolge a Caldirola, ed è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso. Il 32enne non è in pericolo di vita.

Il corridore ha perso il controllo della bici durante una discesa mentre stava partecipando alla seconda tappa di Coppa Italia Downhill (gara individuale in mountain bike a cronometro, che si svolge su tracciati in discesa di diverso grado di difficoltà e di lunghezza).

Sul posto è subito intervenuto il servizio medico di gara, che poi ha avvertito il 118. Le lesioni riportate dal 32enne hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

I Carabinieri di San Sebastiano Curone hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Il percorso è risultato correttamente segnalato e il ciclista dotato di tutta l’attrezzatura di protezione prevista dal regolamento.

La manifestazione non è stata interrotta, le condizioni dello sportivo (non è della provincia di Alessandria, e al momento non si conoscono altri particolari) non sono gravi. Avrebbe riportato alcune fratture.