Gli lancia bottiglie di vetro in piazza Marconi

Notte, piazza Marconi ad Alessandria. Dalle immagini di un video amatoriale, che sta girando in rete, si vede un uomo allontanarsi dai giardini e il rumore di vetro che si infrange. Poi, dopo poco, nell'inquadratura entra un altro individuo che lancia una bottiglia verso quello che sembra essere un suo avversario. Un fatto che ci è stato segnalato da un cittadino (residente in zona ma che non è l'autore del filmato) preoccupato per la sua sicurezza e che segue di poche ore la maxi rissa avvenuta in Lungo Tanaro Solferino nella notte tra sabato e domenica.