Falsità ideologica nell'acquisto dell'auto: tre denunciati

ALESSANDRIA - Ad Alessandria, a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato tre italiani di 58, 56 e 45 anni per falsità ideologica, falsità materiale e riciclaggio. In particolare gli operatori sono risaliti alla compravendita illecita di un’autovettura, acquistata con finanziamento intestato a un ignaro cittadino per la somma di 20.700 euro e rivenduta successivamente diverse volte, per un totale complessivo di circa 30.000 euro.