Ambulanza della Croce verde in fiamme, il racconto dei testimoni

ALESSANDRIA - Paura in via La Malfa ad Alessandria per l’incendio di un’ambulanza della Croce Verde.

Tutto è accaduto in pochissimi secondi, l’equipaggio era salito al primo piano dovendo effettuare il trasporto di una donna che doveva essere effettuare un esame medico. Improvvisamente il mezzo di soccorso ha preso fuoco. Fiamme, fumo e scoppi hanno creato il panico. Gli stessi operatori hanno fatto spostare le persone, in modo da proteggerle dal fumo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

“Un’amica mi ha telefonato per chiedermi cosa stava accadendo - racconta Giuseppa Scalzo - Non capivo cosa mi stesse dicendo, poi mi ha detto che stava bruciando un’ambulanza. Quella che doveva trasportare mia sorella a fare un esame. Per fortuna erano ancora in casa, e nessuno è rimasto ferito. Sono stati momenti terribili, sono scoppiati anche i vetri di casa”.

Antonietta Fiora (nella foto) racconta i momenti in cui sono divampate le fiamme.

“Eravamo in casa e abbiamo sentito arrivare un’ambulanza. Poco dopo abbiamo sentito dei botti e i vetri della porta che tremavano. Subito non abbiamo capito. Poi ho visto entrare il fumo dalla finestra.

Abbiamo avuto molta paura. Ogni volta che c’era, come dire, un ritorno di fiamma si sentivano degli scoppi. Non ci hanno fatto uscire, spostandoci nella parte dietro dell’appartamento. I Vigili del fuoco sono arrivati subito, anche se per noi quei minuti sono sembrati interminabili”.

L’area è stata transennata, sul posto anche la Polizia. Sono in corso accertamenti per capire cos’è successo. Perchè il mezzo di soccorso, perfettamente in regola, e a motore spento, ha preso fuoco.