Ruspa rovesciata sul ponte Tiziano, le operazioni di recupero

ALESSANDRIA - Traffico rallentato questa mattina sul ponte Tiziano, a causa di una ruspa rovesciata sull’asfalto durante in trasporto.

Gli automobilisti che arrivavano da via Giordano Bruno e diretti in centro sono stati dirottati verso il ponte Meier per permettere le operazione di recupero del mezzo. Aperta solo la corsia in uscita dalla città.