Ludoteca, al via gli appuntamenti estivi

ALESSANDRIA - Finalmente arriva il caldo e con il mese di giugno la Ludoteca comunale “C’è sole e luna” ripropone i consueti appuntamenti estivi, con attività all’aperto per i bambini da 0 a 11 anni. Sono una sorta di antipasto di vacanza le tre giornate “tra gli spruzzi”, rivolte ai bambini di età compresa tra il 6 e gli 11 anni: martedì 15 e martedì 22 giugno la mete saranno le Piscine di Lavagello, mentre giovedì 17 giugno si andrà alla piscina Valmilana. Il trasporto è gratuito, mentre l’ingresso nelle varie piscine è a carico dei partecipanti. Per i più piccoli, invece, proseguono gli appuntamenti al parco “Primo Sport”, spazio riservato ai bambini da 0 a 5 anni, all’interno del Parco Carrà di Viale Milite Ignoto. La struttura sarà aperta, salvo maltempo, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle 11:30, da lunedì 7 a venerdì 25 giugno.

All’interno di queste aperture, menzioniamo anche le seguenti attività, fruibili anche in incontri singoli: “Tutti i colori dell’estate”, a cura delle animatrici della Ludoteca, nei giorni lunedì 14 e mercoledì 23 giugno; “Curiosi e felici insieme” rivolta in particolar modo ai più piccoli, a cura di Nicoletta Scotti, istruttrice certificata Mindfulness Psicosomatica, mercoledì 16 e venerdì 18 giugno; “Domatori di luce” a cura di Nunzia Castiglione atelierista, lunedì 21 e venerdì 25 giugno. Tutti i percorsi prevedono una combinazione di gioco ed incontro con colore, scoperta, musica, affinché poi ogni bambino possa costruire la propria personale magia.

«Si procede a piccoli passi verso la normalità, promuovendo attività che quest’anno trasmettono l’emozione di occasioni non scontate – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita – Proprio in quest’ottica di recupero di un quotidiano noto e rassicurante, è in via di preparazione il Centro Estivo della Ludoteca che si terrà a luglio, in quanto rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, che si strutturerà come nelle edizioni di ‘E…stateingioco’ antecedenti la pandemia, e di cui a breve daremo ulteriori comunicazioni».

Per informazioni sulle attività e prenotazioni, che sono obbligatorie, occorre contattare la Ludoteca al numero 0131/227216 o anche via whatsapp al 348/5735800. È possibile consultare anche la pagina Facebook: Ludoteca Alessandria. Per eventuali informazioni e chiarimenti è disponibile anche il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria, servizio.giovani@comune.alessandria.it.

Ricordiamo che le attività 0-6 anni rientrano anche in “Alleanze Educative”, progetto selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui il Comune di Alessandria è capofila del progetto, che vanta un vasto e composito partenariato; le attività 5-14 anni in “Explora”, di cui il Comune è partner.

Il progetto è stato selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org