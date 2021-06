Finale, da oggi i biglietti

ALESSANDRIA - La caccia ai biglietti per la finale di ritorno è iniziata pochi minuti dopo la fine della sfida con l'Albinoleffe. I 'pretendenti' sono così tanti che anche il Moccagatta a capienza piena si sarebbe riempito. E, invece, i biglietti, in tutto, sono 1000, con una quota per il Padova, come è stato anche ieri all'Euganeo, a parti invertite. La società ha deciso di destinare tutti i tagliandi vendibili ai tifosi che erano sugli spalti per la semifinale di ritorno con l'Albinoleffe: è la prelazione attiva da oggi, lunedì, alle 17, fino alle 10 di mercoledì 16. Per l'acquisto on line, sul sito di Vivaticket, bisogna scegliere l'evento e, sulla pianta, il posto. Poi si dovrà selezionare la tariffa "intero coupon" e inserire nel box il sigillo fiscale che è riportato sul biglietto di Alessandria - Albinoleffe.

Per chi, invece, aveva acquistato l'ingresso in uno dei punti vendita della rete, è sufficiente recarsi nello stesso posto con un documento e toccherà al rivenditore inserire il sigillo per perfezionare l'acquisto.

Solo nel pomeriggio del 16, e se ci saranno ancora biglietti, sarà aperta la vendita libera, ma l'attesa è così forte che difficilmente ne resteranno di disponibili.

I prezzi sono invariati: 15 euro nella Nord, 22 in rettilino, 35 in tribuna laterale e centrale, 100 in tribuna vip. Come già la scorsa settimana, non sono richiesti tamponi, vaccini o certificazione di avvenuta guarigione dal covid.