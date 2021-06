Giochi matematici, ‘Bovio-Cavour’ va in finale

ALESSANDRIA - Si è concluso mercoledì mattina il percorso dei giochi matematici con la consegna degli attestati agli alunni primi classificati ai Giochi D’autunno, organizzati dal Centro Pristem, ai Campionati Junior, promossi da da Mateinitaly e alle Semifinali Provinciali.

L’iniziativa, coordinata dall’Universtà Bocconi di Milano, ha visto la partecipazione dell’Istituto Comprensivo ‘Bovio-Cavour’ e ha coinvolto più di 400 alunni dell’intero plesso, riportando risultati significativi in ciascuna prova.

Nei Giochi d’Autunno destinati agli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di I° grado si sono classificati ai primi posti: cat. CE - Piombo Giovanni, Dalera Francesco, Fabbri Camilla; cat. C1 - Scalzi Alessandro, Bocchio Giulia, Como Elia; cat. C2 - Ponzano Tommaso, Monticone Simona, Onetti Giorgio

Nei Giochi Junior si sono distinti: cat. CE4 - Cacciabue Alessandro, Cavallero Neva, Ferrucci Iacopo; cat. CE5 - Dalera Francesco, Piombo Giovanni Karol, Rihai Rim.

I primi due alunni classificati di ogni categoria, parteciperanno alla finale di settembre che si terrà, in presenza, a Milano.

Nelle Semifinali Provinciali dei Giochi Bocconi si sono classificati e parteciperanno alle finali nel mese di settembre, in presenza, a Milano: : Straneo Claudio, Baldini Lorenzo, Scalzi Alessandro, Bianchi Luca, Fontana Salvatore.

Inoltre, i bambini delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi prime della scuola secondaria di I° grado hanno partecipato alle tre prove del Cervel-logico, competizione-gioco di logica matematica che contraddistingue l’Istituto Comprensivo, superando tutte le prove.Si sono distinti: Scalzi Alessandro classe 1^B Plesso Cavour; Piombo Giovanni 5^A Plesso Manzoni; Padellaro Mattia 5^A Plesso Da Feltre; D’Ettore Alessandro 5^A Plesso Morando; Onori Caterina 5^A Plesso Morando; Settegrana Samuele 1^A Plesso Cavour; Martignetti Marcello 5^A Plesso Santarosa; Dalera Francesco 5^B Plesso Bovio; Baldini Lorenzo 1^F Plesso Cavour; Giordano Filippo 1^F Plesso Cavour.

La Dirigente Scolastica, professoressa Barbara Assunto, la professoressa Marina Arnone, che ha coordinato le attività in collaborazione con i Referenti del Centro Pristem e Mateinitaly e le insegnanti di matematica delle classi coinvolte, hanno voluto ringraziare gli alunni dell’Istituto per l’impegno profuso e la serietà dimostrata durante le diverse gare e per aver reso possibile la presenza dell'Istituto a competizioni che vantano un importante riconoscimento per il loro valore formativo ed educativo e che, dal 2008 sono state accreditate dal Miur al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.