Così i Grigi sono arrivati in finale

ALESSANDRIA - Le azioni, le occasioni non concretizzate, i gol subiti, la capacità di mettere tutto, non solo testa e gambe, per andare oltre le difficoltà, il primo pareggio, Stanco che svetta su tutti e manda la palla dove Savini non arriverà mai: nelle immagini di Eleven Sports i 120 minuti (quasi 130 sommando i recuperi) di Alessandria - Albinoleffe, con il tifo, le esultanze, le fatiche, le ripartenze, l'orgolio e il cuore.

Ora si pensa al Padova, l'ultimo ostacolo per la B. Si giocherà domenica 13 all'Euganeo e giovedì 17 al Moccagatta: le due gare con fischio d'inizio alle 18 e diretta su RaiSport.