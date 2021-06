Dissequestrato il cantiere del polo logistico Amazon, operai al lavoro

ALESSANDRIA - Gli operai sono rientrati questa mattina nel cantiere Amazon, chiuso con i sigilli dal 29 aprile scorso dopo l’infortunio costato la vita a Flamur Alsela, 50 anni, mentre altri cinque suoi colleghi erano rimasti feriti.

La Procura e i Carabinieri hanno proceduto al dissequestro dell’intera area, bloccata temporaneamente per permettere i sopralluoghi dei consulenti della magistratura e delle parti coinvolte. Gli esperti hanno effettuato verifiche globali anche per stabilire lo stato di salute dell’intero cantiere ed evitare altri gravi problemi.



Si torna a lavorare, dunque, laddove un giovedì, di prima mattina, una mensola cedette provocando un crollo strutturale durante la gettata di calcestruzzo.



Numerosi gli indagati. L’inchiesta dovrà far luce sull’accaduto.