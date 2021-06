Cercasi pizzaiolo, barista e tanti operai secializzati

ALESSANDRIA - Le offerte di lavoro selezionate questa settimana dal Centro per l'Impiego di Alessandria.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE Mansioni: la persona si occuperà di attività di pulizie presso aziende. Requisiti: comprovata esperienza nella mansione, capacità nell'utilizzo della strumentazione (lavasciuga, monospazzola...), patente B. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 5 mesi, orario di lavoro part time dalle 07.00 alle 09.00 dal lunedì al venerdì. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18102

Azienda privata ricerca 1 INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALLARME Mansioni: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di sistemi di allarmi, videocontrollo, antirapina e sicurezza in genere. Requisiti: comprovata esperienza nella mansione e passione nel settore elettrico/informatico, patente B. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 5 mesi, con orario di lavoro full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18100.

Azienda privata ricerca 1 MAGAZZINIERE Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di magazziniere e addetto/a alle macchine tintometriche. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di qualifica professionale, conoscenza di base informatica, idoneità alla movimentazione di carichi pesanti , residenza in Alessandria o zone limitrofe. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di sei mesi full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18066

Azienda privata ricerca 1 BANCONIERE DI TAVOLA CALDA IN TIROCINIO Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco. Requisiti: preferibile qualifica alberghiera, buon utilizzo delle attrezzature indicate o passione per la cucina.Ottime doti relazionali, capacità di lavorare in piccolo gruppo. Sede di lavoro: Alessandria centro- orario part time alternato (mattina o sera). Tipologia di inserimento: iniziale tirocinio part time retribuito, segue un possibile inserimento in apprendistato per cui l'età massima è 29 anni. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 13732

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A SEGRETERIA IN TIROCINIO Mansioni: la persona sarà impiegata nella gestione di servizi sanitari, si occuperà di gestire e registrare le richieste su apposita banca dati e con utilizzo di portali. Requisiti: buone competenze informatiche, in particolare nell'utilizzo di Excel e di internet, ottime competenze relazionali e nella gestione e organizzazione del lavoro, preferibilmente con pat. B e mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di inserimento, orario di lavoro full time. Sede di lavoro: vicinanza Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 17699

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO DISINFESTAZIONE Mansioni: la persona si occuperà di interventi di disinfestazione, derattizzazione, pulizia e allontanamento volatili con l'utilizzo di specifica attrezzatura. Requisiti: patente B, buona manualità e disponibilità ad imparare, buone competenze relazionali in quanto gli interventi possono svolgersi anche presso abitazioni private. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi con orario di lavoro part time distribuito nelle fasce orarie 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00. Possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato con orario full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 17609

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE BARISTA Mansioni: la giovane risorsa sarà inserita per svolgere le attività di barista: preparazioni di caffetteria, bevande e accompagnamenti di dolciumi o aperitivi-gelateria, servizio ai tavoli, riordino e pulizia del locale e dei prodotti-strumenti utilizzati nel servizio al pubblico. Requisiti: Età non superiore ai 29 anni per futuro apprendistato. Si cerca persona interessata e portata per il settore, preferibilmente con qualifica in "sala - bar" o similari. Si prediligono persone con forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e affidabilità. Volontà e attitudine a svolgere il ruolo indicato completano il profilo. Ottima conoscenza lingua italiana. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: Tirocinio di 6 mesi part time retribuito, possibile conferma. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod offerta 17889

Azienda privata ricerca 1 TORNITORE DI METALLI Mansioni: la persona è pratica nella mansione di tornitore e fresatore. Requisiti: esperienza nell’utilizzo di macchine operatrici quali: tornio, fresa, seghetto, pressatubi e muletto, automunito. Sede di lavoro: periferia di Alessandria.

Inserimento: tempo indeterminato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod offerta 17663

Azienda privata ricerca 1 GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA CON ESPERIENZA Mansioni: giuntista fibra ottica: addetto/a giunzioni e terminazioni su cavi aerei e interrati in fibra ottica, giunzioni su rete man con cavi tradizionali, attività di collaudo ottico finale.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma preferibilmente elettrico o elettrotecnico, di esperienza di giunzione su architettura di rete primaria e/o secondaria, di esperienza di giunzione su attività di delivery. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 17593

Azienda privata ricerca 1 AUTISTA ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA Mansioni: Operaio autista escavatorista. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di esperienza pregressa nel ruolo, abilitazione per la guida di macchine per il movimento di terra, preferibilmente in possesso del patentino dell’escavatore, patente di tipo c e preferibilmente anche cqc. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 17582.

Azienda privata ricerca 1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di pizzaiolo. Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa nel ruolo. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Frazione di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Orario di lavoro dalle 17 alle 2. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 17069

Azienda privata ricerca 1 ADDETTA/O SEGRETERIA IN TIROCINIO Mansioni: la persona si occuperà di gestione centralino, corrispondenza e mail, contatti con direzione, presidenza, clienti/fornitori, supporto all'ufficio amministrazione per riunioni e stesura verbali, fatturazione, prima nota, riordino e archiviazione, gestione back office in generale. Requisiti: diploma di scuola superiore e/o laurea, conoscenza di base dell'inglese, buone competenze informatiche e predisposizione all'apprendimento di nuovi programmi, propensione al lavoro in team. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione, orario di lavoro part time dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 17434

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE IN TIROCINIO Mansioni: la risorsa supporterà l’assistente tecnico di cantiere nella gestione delle squadre, nella contabilità di cantiere e nel coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org , cod. offerta 17028

Azienda privata ricerca 1 SISTEMISTA Mansioni: Sistemista addetto/a realizzazione reti ed assistenza sistemistica. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza del settore sistemistico (hardware e software), buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza preferibile. Patente b ed automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 16933

Azienda privata ricerca 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di assistente tecnico di cantiere: addetto/a gestione operai, contabilità di cantiere, coordinamento di mezzi e maestranze. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore da geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office, indispensabile esperienza nell’attività preferibilmente nel settore FTTH. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16768

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di progettista delle comunicazioni: addetto/a progettazione tecnica, gestione e relazione con i clienti, progettazione architettura di rete Open Fiber.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza di PNI, GIS e sistemi di progettazione (autocad ecc.).Preferibili conoscenze tecniche in ambito di progettazione FTTH. Patente b, automunito. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16493

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere manutenzioni elettriche, pulizia cabine elettriche, lavaggio pannelli, manutenzioni meccaniche su strutture di fissaggio dei pannelli, realizzazione di impianti elettrici e piccoli lavori edili correlati. Requisiti: età richiesta da 18 a 29 anni. Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e motivazione di acquisire le competenze specifiche, con intraprendenza e proattività. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: trasferte giornaliere in Piemonte e settimanali in Italia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14476



Azienda privata ricerca 1 MURATORE Mansioni: la persona si occuperà di lavori di costruzione e ristrutturazione in edilizia civile. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B e in possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: provincia di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 4 mesi con orario di lavoro full time, inquadramento al 2° o 3° livello. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 16407

Azienda privata ricerca 1 TECNICO DI CANTIERE EDILE Mansioni: la persona si occuperà di svolgere e organizzare lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, misurazioni, documentazione fotografica, lettura di manuali e caratteristiche tecniche dei prodotti, rapporti con la clientela e con gli operai. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, intraprendenza, voglia di fare, predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità allo svolgimento di mansioni manuali tipiche dei cantieri edili. Richiesto diploma di scuola media superiore, patente B e automunito. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14462.

Azienda privata ricerca 1 RETTIFICATORE SU MACCHINE UTENSILI CN: Mansioni: la pesona sarà inserita nel settore della fabbricazione stampi ad iniezione per materie plastiche ricerca un rettificatore su macchine CNC, rettifiche universali ed esterne e rettifiche manuali. Lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di lavoro.

Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di rettificatore su macchine CNC; diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenza lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (AL). Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14331.

OFFERTE RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO SERVIZIO FAST FOOD (ART.1 L.68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà di prendere gli ordini in cassa, preparazione dell’ordine e dei vassoi da consegnare ai clienti, della preparazione dei prodotti in cucina. È previsto l’uso di macchinari per la cottura dei cibi (friggitrici, piaste, tostapane) ed erogatori delle bevande;

REQUISITI:

Riservato agli iscritti alle liste L. 68/99 nella provincia di Alessandria

• Qualifica professionale / diploma

• Possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in autonomia

• Buona predisposizione al contatto con il pubblico e lavoro in team

• Conoscenza lingua inglese

SEDE DI LAVORO: l’azienda dispone di numerosi punti vendita. La risorsa potrà essere destinata alle sedi di Alessandria-Valenza- Acqui Terme.

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 7 mesi part-time 21 ore settimanali articolato su turni anche serali da lunedì a domenica; livello di inquadramento 6S* - CCNL: Turismo-Pubblici Esercizi. Le persone interessate e in possesso nei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18031

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO A PRESSE AUTOMATICHE DELLA PLASTICA (ART.1 L.68/99) Mansioni: la risorsa si occuperà:

- dell'esecuzione di differenti interventi per la conduzione di presse ad iniezione

- del controllo qualitativo visivo dei pezzi

- della chiusura imballi e loro pallettizzazione

- del riavvio dei macchinari nei casi di anomalie più semplici.

Requisiti: licenza media e/o qualifica tecnica oppure diploma tecnico; conoscenza di base dei principali applicativi informatici; autonomia per il raggiungimento del posto di lavoro, non raggiungibile con i mezzi pubblici. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi full time in somministrazione con possibilita' di rinnovo. Orari di lavoro: ciclo continuo 7/7 tutto l’anno– 06-14/14-22/22-06 – turni notturni compresi i festivi. Esperienza pregressa: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 14239

Azienda privata ricerca 1 CONDUTTORE DI CARRELLO ELEVATORE (ART. 1 L.68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà

• guida carrello + carrello elevatore

• movimentazione merce

• chiusura scatole (manuale)

• controllo prodotto finito

• carico/scarico materia prima – prodotto finito



REQUISITI: la risorsa ha la capacità di gestione del magazzino imballo dei bancali, è requisito essenziale l'uso del carrello elevatore, ha buone capacità di relazione di lavoro in team. SEDE DI LAVORO: Alessandria (AL). TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: contratto a tempo determinato durata 12 MESI - Ciclo continuo 7/7 tutto l’anno– 06-14/14-22/22-06 – turni notturni compresi i festivi. ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta17896