Grigi: semifinale d'andata domenica alle 17.30, al Mocca il 9 alle 20.30

ALESSANDRIA - Andata al 'Città di Gorgonzola' domenica 6 giugno alle 17.30, il ritorno di Alessandria - Albinoleffe sarà in notturna, mercoledì 9 giugno, alle 20.30. E le telecamere, e i commentatori, di RaiSport, che hanno raccolto molte critiche ieri dagli ascoltatori, saranno di nuovo al Moccagatta.

Dalla semifinale il piazzamento in classifica non conta più: in caso di parità dopo le due sfide si disputeranno supplementari e rigori.

In questa stagione il conteggio dei confronti tra grigi e bergamaschi è in equilibrio: successo della squadra di Zaffaroni all'andata, con Gregucci ancora sulla panchina dell'Alessandria, vittoria dell'Orso all'ultimo minuto del recupero nel ritorno, e proprio quel finale è stato sempre considerato da Longo come una tappa importante della rimonta.

Nelle file dell'Albinoleffe assenti Manconi e Borghini, i Grigi non avranno Bruccini.