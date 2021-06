Bottiglia riutilizzabile in regalo, l'iniziativa dei 5 Stelle

ALESSANDRIA - Se porti dei tappi di plastica ti regaliamo una borraccia in metallo. Per la Giornata dell'ambiente il Movimento 5 Stelle alessandrino sarà in piazzetta della Lega "per promuovere uno stile di vita sostenibile, disincentivando l'utilizzo della plastica e favorendo la cultura del riuso tra i più giovani".



Nel pomeriggio del 5 giugno per bambini e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, ci sarà in regalo una borraccia termica in acciaio inox (una per nucleo familiare, fino ad esaurimento scorte). Per averla basterà presentarsi al banchetto del M5S in Piazzetta della Lega, dalle 16 alle 18,30 e consegnare in cambio dei tappi di plastica.



Si tratta del primo di una serie di appuntamenti legati al tema ambientale promossi in città dal M5S: al banchetto sarà infatti possibile dare la propria disponibilità a partecipare a giornate di raccolta dei rifiuti in città ed altre iniziative di sensibilizzazione.

Ai banchetti si alterneranno, oltre alla senatrice Susy Matrisciano, i portavoce Sean Sacco (Regione), Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo (Comune) ed alcuni attivisti del gruppo alessandrino.