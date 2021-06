ALESSANDRIA - "Ritorno al Moccagatta" il titolo del numero speciale de 'L'Orso in casa', l'organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, a cura dell'ufficio stampa della società grigia, in edicola con Il Piccolo. Perché domani, alle 16.30, si gioca il ritorno dei quarti di finale e perché, finalmente, i tifosi possono tornare sugli spalti, dopo otto mesi dalle due uniche gare a spalti aperti, anche se con numeri ridotti. Solo il 25 per cento della capienza, ma è una opportunità unica e la proprietà, unica in C, si è attivata per avere i tamponi rapidi a prezzi agevolati.

Pagine dedicate a gara1, alla FeralpiSalò, "la società più giovane della Lega Pro", come si ricorda nel contributo di Museo Grigio, alle altre sei protagoniste, con la presentazione e la rosa di ognuna, lo sviluppo del tabellone, le squadre retrocesse dalla B e quella che hanno lasciato la C, le schede con le 14 domande a Cristian Mora e Alessandro Macchioni.

Spazio anche all'iniziativa che torna, per i più piccoli che vogliono entrare nel 'branco degli orsi': "Estate in gioco", l'Alessandria Calcio Summer Camp, che quest'anno sarà a Centogrigio, tre turni, dal 14 giugno al 2 luglio, per bambini e bambine (e ragazzi e ragazze) dai 5 ai 14 anni. Adesioni aperte.

Qui sotto il numero completo in edicola

