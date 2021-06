Cresce l'attesa. E ci sono i tamponi rapidi a Ortincontra

ALESSANDRIA - Non è il solito biglietto, perché in tempo di covid cambia tutto. Ma anche un foglio formato A4, con la mappa dello stadio e dei 1000 posti disponibili, è prezioso: è il 'lasciapassare' per tornare in quella che, per il popolo grigio, è la 'casa', il Moccagatta. Da ieri pomeriggio prevendita libera per tutti, che è proseguita oggi e continuerà domani domani, fino a poco prima dell'inizio della partita, perché alcuni punti della rete Vivaticket saranno aperti: la tabaccheria Rovereto, di fronte allo stadio, dalle 8.30 alle 12.30, il bar tabaccheria Nervi, in piazzetta Bini, "da sempre colorato di grigio", dalle 8.30 alle 13.

Il protocollo per la riapertura prevede che tamponi, molecolari o antigenici, o l'avvenuta vaccinazione (o almeno la prima dose nei 15 giorni precedenti),o la certificazione della guarigione da covid. Per agevolare i sostenitori, in accordo con Federlab, l'Alessandria ha chiesto e ottenuto l'allestimento di una postazione per test rapidi, che sarà al circolo Ortincontra, domani, dalle 10.30 alle 15.30, e a prezzo agevolato, solo 12 euro. La raccomandazione della società è presentarsi per tempo al 'punto tamponi' per poter poi accedere agevolmente allo stadio.

Dei 1000 tagliandi disponibili una cinquantina sono stati concessi alla Feralpi Salò, di cui una ventina nel settore ospiti. Anche il SudTirol ha fatto altrettanto con l'Avellino, mentre a Catanzaro, per problemi tecnici, non ci saranno ancora spettatori.

IL RETTILINEO C'E'

Domani debutterà anche un nuovo striscione, già posizionato questa mattina nei 'distinti', verso la Nord.. Lo hanno realizzato (e si sono firmati) "quelli del rettilineo". La scritta: "Noi abbiamo i Grigi nel cuore", perché, come sottolineano i promotori dell'iniziativa, "noi tifiamo e amiamo i Grigi. E ci saremo sempre".