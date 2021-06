"Tuteliamo gli anziani", il presidio dei sindacati davanti alla Prefettura

ALESSANDRIA - Si è svolto questa mattina, davanti alla Prefettura, il presidio organizzato dai sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil a sostegno dell'appello pubblico #tuteliamoglianziani. Il suddetto appello, sottoscritto e rilanciato dai sindacati, vuole richiamare l’attenzione dei cittadini, delle Istituzioni e dei decisori ai vari livelli sulla necessità dell’avvio di un vero progetto innovatore, che possa assicurare l’esigibilità del diritto alla salute per i non autosufficienti, superando scarsità di stanziamenti, inadeguatezza e frammentazione dei servizi.

Nel corso della pandemia le notevoli difficoltà incontrate dal sistema di assistenza agli anziani non rappresentano un evento atipico, bensì una manifestazione estrema delle criticità e dei limiti attuali del sistema territoriale dei servizi: occorre una riforma multilivello (nazionale, regionale e comunale) che possa assicurare un'assistenza consona a lungo termine per le persone non pienamente autosufficienti.

Un “sistema delle cure” adeguato deve offrire un insieme coordinato di interventi adattabili alla condizione della persona e della sua rete familiare, superare l’attuale dualismo e la diversità di trattamento per interventi a domicilio e in struttura residenziale. Pertanto, è necessario che queste tipologie di assistenza instaurino un dialogo reciproco e concreto, per tutelare i soggetti più deboli, assicurando una convivenza all’altezza della dignità di ciascuno.

I sindacati hanno inoltre domandato al Prefetto un incontro per poter affrontare tutte queste importanti questioni: in tarda mattinata il vicario del Prefetto, dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, ha ricevuto i delegati sindacali, accogliendo e sostenendo positivamente quanto richiesto.

Presenti alla manifestazione, Antonella Albanese, segretaria generale Spi Cgil, Alberto Pavese, segretario generale territoriale (Alessandria nord) Uil Pensionati e Carmen Soffriano, in rappresentanza di Fnp Cisl.