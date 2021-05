Avanti l'Avellino. Domani i sorteggi

ALESSANDRIA - Tra le otto in corsa per la B c'è anche l'Avellino di Piero Braglia e Simone Ciancio: restituisce al Palermo il successo con il minimo scarto, e l'1-0 con la firma di D'Angelo, al 34' del primo tempo, vale la qualificazione, per il miglior piazzamento degli irpini, che erano testa di serie. Il Palermo ci prova, a tratti molto intenso, e Valente sfiora più volte il pareggio. Ma non basta.

Avanti i campani: nei quarti le tre seconde, Alessandria, Padova e Catanzaro, insieme al SudTirol migliore delle terze. Ammesse anche le altre due terze, Renate e Avellino appunto, una quinta, la FeralpiSalò, e una sesta, l'Albinoleffe.

Domani, dalle 10.55, la diretta dei sorteggi, su Eleven. sia dei quarti, sia del tabellone completo che porterà alla finalissima.