Ludoteca: il ritorno degli spettacoli teatrali

ALESSANDRIA - Grande ritorno degli spettacoli teatrali all’interno del programma “Finalmente ludoteca!...in outdoor” in attesa delle proposte estive.

Per i bambini da 0 a 3 anni è previsto lo spettacolo “Naturalis – 4 elementi come casa”, che rientra in “Alleanze Educative”*, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; lo spettacolo è a cura della compagnia teatrale Il Melarancio di Cuneo, e si terrà mercoledì 26 Maggio alle ore 11 presso i Giardini Pittaluga: “…l’Aria, il Fuoco, la Terra e l’Acqua diventano così compagni di un viaggio esperienziale di scoperta, coinvolgimento e attivazione sensoriale.

I bambini da 4 a 11 anni venerdì 28 Maggio alle ore 17, verranno coinvolti nel “Mic Circ Fratilor”, spettacolo di teatro di strada e clownerie a cura della compagnia Teatro Telaio di Brescia: “… storia di due fratelli, gli ultimi di una stirpe di lunga tradizione circense, basata su un equilibrio precario per i continui errori di Buda e l'irruenza di Chefu. I due, nonostante tutto, riescono a portare a termine il loro piccolo circo sgangherato e concludere con un gran finale”.

Entrambi gli spettacoli si terranno al Parco Pittaluga, con ingresso da Via Cavour: la proposte sono sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni potete dunque telefonare allo 0131/227216 o contattare anche via whatsapp il 348/5735800; è consultabile anche la pagina Facebook Ludoteca Alessandria. Per eventuali informazioni e chiarimenti è disponibile anche il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria, servizio.giovani@comune.alessandria.it .

Ricordiamo che lo spettacolo “Naturalis” rientra in “Alleanze Educative”, di cui il comune di Alessandria è capofila del progetto, che vanta un vasto e composito partenariato; lo spettacolo “Mic Circ Fratilor rientra invece nel progetto "Bring me Up! Far crescere bene i bambini per far star meglio una comunità" presentato su Bando "#Extragram della Fondazione Compagnia di San Paolo. Percorsi educativi e formativi efficaci in orario extrascolastico sul territorio piemontese", di cui il Comune di Alessandria è partner.

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org